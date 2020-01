La Premier League chiama, il Milan cosa risponde? L'Aston Villa bussa alla porta dei rossoneri. Non solo per Piatek, ma anche per Pepe Reina. Secondo il Daily Mail, il club di Birmingham (quart'ultimo in classifica) si è fatto avanti anche per il 37enne portiere spagnolo ex Napoli e Liverpool, sotto contratto col Milan fino a giugno 2021.



In alternativa a Piatek, l'Aston Villa pensa al ritorno del belga Benteke dal Crystal Palace. Intanto il centravanti polacco ex Genoa, cercato pure dal Newcastle, sarebbe finito anche nel mirino del West Ham, alla ricerca di un attaccante sul mercato e dato sulle tracce pure del brasiliano Gabigol, reduce dal prestito al Flamengo e di proprietà dell'Inter. Il club inglese è pronto a offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per Piatek.