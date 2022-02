Il Milan guarda al mercato dei centrocampisti alla ricerca di un sostituto per Franck Kessie e uno di Bakayoko che a fine stagione lasceranno i rossoneri. Oltre a Renato Sanches, per cui l'interesse è già noto da tempo, una nuova idea per il centrocampo porta a Jordan Veretout che con Mourinho non si trova a suo agio e potrebbe lasciare la Roma a fine anno.