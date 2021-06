Il Milan è fortemente interessato a Boubacar Kamara del Marsiglia. Come riporta Tuttosport, il mediano francese aspettava chiamate dalla Premier League, ma ora sta guardando con interesse anche al possibile approdo in rossonero. L'Olympique chiede almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre l'offerta dei vice-campioni d'Italia non va oltre i 12 milioni più bonus.