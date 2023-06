Ruben Loftus Cheek per coprire il buco che ha aperto Sandro Tonali, ma il Milan a centrocampo non può e non vuole fermarsi anche perché con l'infortunio di Bennacer che lascia grandi dubbi sulla data del rientro, un altro colpo in mezzo al campo sarà inevitabilmente necessario. Non tramonta, secondo Repubblica il nome di Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998 dell'AZ Alkmaar.