Ultimo test pre-stagionale del Milan. I rossoneri affrontano alle 10:30 a Milanello il Novara di Buzzegoli. Per la squadra di Pioli si tratta della seconda amichevole in due giorni dopo il poker rifilato ieri all’Etoile du Sahel, scontato dunque che il Diavolo si presenti oggi con una formazione molto diversa rispetto all’ultimo impegno. Spazio per Chukwueze, Okafor e Musah. Di seguito la diretta del match.



FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN: Mirante; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Okafor, Romero. A disp.: Sportiello, Nava, Colombo, Saelemaekers, Traorè, Jimenez, Eletu, Simic, Nsiala, Zeroli. All. Pioli



NOVARA: Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi, Scaringi, Fragomeni, Bagatti, Rossetti, Buric, Corti. A disp.: Boscolo, Menegaldo, Saidi, Martinazzo, Khailoti, Ranieri, Bertoncini, Gerbino, Prinelli, Scappini, Gerardini, Donadio, Valenti, Catania, Boccia. All. Buzzegoli