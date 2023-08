In un mercato che si tinge di giallo tra il caso Samardzic e quello in Inghilterra sul futuro di Moises Caicedo, nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare un altro rebus degli ultimi giorni:. Nei giorni scorsi la trattativa aveva subito una frenata importante, ma senza mai tramomentare del tutto; le parti si sono rimesse al lavoro e ora il punto d'incontro sembra sempre più vicino. Se non dovessero nascere nuovi problemi, lunedì 14 potrebbe essere la data delle visite mediche.- Con il Milan è stata trovata da tempo l'intesa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 23 più 4 milioni di bonus; pagato 35 milioni un anno fa, rivendendolo a queste cifre i rossoneri eviterebbero il rischio di una minusvalenza considerando il costo residuo a bilancio.: in caso di riscatto da parte dell'Atalanta, il belga vorrebbe uno stipendio superiore ai 2,2 milioni netti attuali (la richiesta è di circa 3).- In attesa di nuovi sviluppi sulla trattativa, l'avventura di de Ketelaere al Milan è conclusa; dopo una stagione con 40 presenze totali - delle quali la maggior parte dalla panchina - l'ex Bruges non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità e ora è arrivato il momento di cambiare aria.che si erano interessate al giocatore.