Rafael Leao si è legato al Milan fino al 2028 dopo una lunga trattativa e un rinnovo di contratto che ha fatto felici i tifosi rossoneri. Accanto alla carriera da calciatore però il portoghese porta avanti anche quella da rapper. Il 30 giugno Rafa, in arte Way 45, pubblicherà il suo secondo album "My life in each verse" ("La mia vita in ogni strofa").