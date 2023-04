Il Milan guarda al futuro con la consapevolezza di avere lavorato bene anche con il settore giovanile. Il raggiungimento della final four di Youth League è stato il coronamento di un percorso importante grazie anche al talento di Chaka Traorè. Il classe 2004 rimarrà in rossonero almeno per un’altra stagione: è stata esercitata l’opzione per il rinnovo fino al 2024.



TRATTATIVA - Maldini e Massara sono intenzionati ad allungare ancora di qualche anno la scadenza del contratto di Chaka Traorè, si va verso un accordo che possa far felici tutti. L’idea è quella di stipulare un nuovo accordo prima dell’inizio della prossima stagione.