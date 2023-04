La corsa Champions si infiamma in coda. Dopo le partite del weekend, termina questa seracon il posticipo del Monday Nightdecisiva su diversi fronti: ldi Gian Piero, a secco da due partite, riceve al Gewiss Stadium di Bergamo ladi Josè, reduce da tre vittorie di fila e dal passaggio in semifinale di Europa League dopo il successo col Feyenoord. Gara quasi decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League: i giallorossi quarti hanno infatti 7 punti di vantaggio sui bergamaschi settimi, all'ultima chiamata per la coppa più importante, e con la vittoria agguanterebbero la Juve al terzo posto, lasciando tre punti indietro il Milan, avversario settimana prossima all'Olimpico. Sfida nella sfida, quella tra Ademola Lookman e Paulo Dybala, finora rispettivamente 13 e 11 gol, ma nessuno dei due titolare per problemi fisici, mentre ci sono Hojlund e Abraham, entrambi a quota 7. Assenti per infortunio tra i giallorossi Smalling e Wijnaldum, diffidato Matic.- La Roma ha vinto nell’ultima trasferta a Bergamo di Serie A (4-1 il 18 dicembre 2021), ma non ottiene due successi di fila in casa dei bergamaschi nel massimo campionato addirittura dal 2001; i giallorossi sono andati a segno in tutte le ultime 12 partite in casa dell’Atalanta in Serie A. L’Atalanta ha raccolto appena 14 punti in queste prime 11 gare del girone di ritorno, solo uno in più di quelli raccolti nelle prime 11 partite del girone di ritorno 2021/22; in tutte le altre stagioni dell’era Gasperini la Dea aveva sempre fatto meglio nella seconda parte della stagione. Tre vittorie di fila senza subire alcun gol per la Roma in campionato: i giallorossi non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dalla fine del torneo 2019/20 e non vincono quattro gare di fila nella competizione abbinando il clean sheet da ottobre 2013 (serie di sette con Rudi Garcia in panchina in quel caso). La Roma ha collezionato nove clean sheet nel 2023 in Serie A: nei maggiori cinque tornei europei da inizio anno ha fatto meglio solo il Barcellona (11) – a nove anche Napoli, Lazio e Reims. La Roma è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che finora ha subito più tiri da fuori area (166) che da dentro l’area (152) – in generale solo il Manchester City (150) ha subito meno tiri da dentro l’area dei giallorossi. Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol da fuori area (otto ciascuna) in questa Serie A e tra le due squadre che hanno ricevuto più rigori a favore in questo campionato (nove la Roma e otto l’Atalanta). In questa partita si sfidano tre dei 10 attaccanti con almeno 20 presenze in questo campionato che hanno segnato di meno: zero reti in 24 gare per Andrea Belotti (a zero ci sono anche Success e Oudin), una rete sia per Muriel che per Zapata (come Lasagna, Gyasi, Kallon, Botheim e Djuric); i tre di Atalanta e Roma sono gli unici in questo gruppo a giocare per squadre nelle prime 10 posizioni della classifica. L’Atalanta è la formazione contro cui Tammy Abraham della Roma vanta la miglior media gol in Serie A: uno ogni 84 minuti giocati di media, frutto di tre reti segnate in tre presenze contro i bergamaschi (due delle quali a Bergamo nel dicembre 2021). Solo Carlos Augusto (quattro) ha fornito più assist vincenti di Leonardo Spinazzola della Roma (tre) nel 2023 in Serie A tra i difensori e solo Stefan Posch (quattro) ha segnato più reti nel massimo campionato da inizio anno di Joakim Maehle dell’Atalanta (tre) tra i difensori.Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham.