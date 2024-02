Milan, numeri preoccupanti in difesa: quando tornano Thiaw, Tomori e Kalulu

Redazione CM

Rinforzi, prima possibile. Quelli che non sono arrivati dal mercato, nonostante le richieste di Pioli, quelli che potrebbero arrivare dall'infermeria nelle prossime settimane. Anche contro il Frosinone il Milan ha vinto segnando un gol in più dell'avversario, proprio come detto dal suo allenatore, ma è chiaro che un atteggiamento del genere rischia di essere deleterio contro avversari abituati ad altri palcoscenici. Gabbia, che ha comunque avuto un buon impatto da quando è rientrato dal Villarreal, e Kjaer non sono stati impermeabile, serve cambiare qualcosa, in campo e nelle rotazioni. Considerando i dati da dicembre, il Milan è la 18esima difesa del campionato, ha incassato 13 gol, 7 dei quali solo nell'ultimo mese. Considerando anche l'impegno di Coppa Italia con l'Atalanta, passata al Meazza 2-1, il Milan nelle ultime cinque uscite ufficiali ha preso 9 gol. Troppi per ambire a grandi traguardi.



THIAW - L'ultimo scudetto insegna, spesso vince chi prende meno gol, per ritrovare la solidità difensiva il Milan ritrovare i titolari. Quello più vicino al rientro è Malick Thiaw: uscito durante la sfida di Champions League Milan-Borussia Dortmund del 28 novembre per una "severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra", il tedesco proverà a tornare a disposizione per il ritorno del playoff di Europa League contro il Rennes, in calendario il 22 febbraio.



TOMORI - Avrà bisogno di qualche giorno di più Fikayo Tomori, che si è fatto male il 22 dicembre contro la Salernitana. La lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro è in via di guarigione, il centrale inglese proverà per Milan-Atalanta del 25 febbraio, ma a oggi è difficile dare percentuali.



KALULU - Chi invece vede lontana la luce è Pierre Kalulu, ll francese ex Lione si è fatto male il 29 ottobre, nel pareggio 2-2 contro il Napoli e tre giorni dopo è stato operato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Per lui il rientro è previsto, salvo complicazioni, nella prima metà di marzo.