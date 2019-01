Assicurato il futuro del proprio attacco con l'acquisto del polacco Karol Swiderski che sbarcherà in Italia il prossimo giugno, il Genoa cercherà ora di individuare sul mercato un giocatore in grado di sostituire per i prossimi sei mesi il possibile partente Kris Piatek.



L'alternativa ideale all'attuale vicecannoniere di A il Grifone l'avrebbe già in casa e corrisponde al profilo di Andrea Favilli, giovane e promettente punta di scuola Juve prelevata questa estate per 12 milioni di euro. Ma se sul valore del ragazzo c'è poco da discutere, diversi dubbi emergono dalle sue condizioni fisiche. La pur fin qui breve carriera del centravanti pisano è stata finora costellata da infortuni in serie. Caratteristica che l'ha accompagnato anche in questa sua avventura rossoblù. Ecco allora che per non correre il rischio di restare senza centravanti per l'intero girone di ritorno il Genoa vorrebbe portare a Pegli un altro pari ruolo, magari temporaneamente.



Secondo il Secolo XIX nel mirino della dirigenza ligure ci sarebbero lo juventino Moise Kean e e il macedone del Palermo Iljia Nestorovski. Il primo arriverebbe eventualmente in prestito ma la Juventus non sembra intenzionata a privarsene, malgrado un utilizzo pressoché nullo nella prima metà di questa annata. il secondo potrebbe invece essere acquistato a tutti gli effetti, andando a ricomporre in rossoblù con Goran Pandev il tandem offensivo della nazionale balcanica.