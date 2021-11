L’emergenza infortuni per il Milan non finisce mai. Dopo i rientri di Theo e Rebic sembrava aver avuto una tregua, ma questa pausa nazionali ha regalato un nuovo grattacapo a Stefano Pioli, ancora una volta sulle fasce difensive. I rossoneri hanno infatti perso Calabria nei giorni scorsi, al quale si è appena aggiunto anche Ballo-Touré. “Fodé è arrivato al ritiro pre partita con una stampella, e dopo aver fatto una risonanza magnetica ci siamo resi conto che era infortunato” ha dichiarato l’allenatore della nazionale senegalese, Aliou Cissé. Al momento, la federazione non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, ma a Milanello aumenta la preoccupazione.