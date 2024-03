Milan, nuova idea a centrocampo: per giugno piace un ex Serie A

Al Milan manca un centrocampista di rottura. Questo, secondo quanto scrive Tuttosport, l'assunto in casa rossonera e, da qui, partirà il prossimo mercato della squadra di Pioli. Dopo l'addio di Sandro Tonali e Rade Krunic, il reparto composto da Adli, Musah, Reijnders e Bennacer, necessita di una diga. L'ultima idea per completare la mediana porta quindi a Sofyan Amrabat.



L'IDEA - Il 27enne marocchino è al Manchester United, dove è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Ai Red Devils però non sta convincendo, gioca poco e potrebbe non essere riscattato. Di fatti potrebbe essere un'occasione di mercato per Moncada che apprezza l'ex Verona, come anche Renato Veiga del Basilea e Walace dell'Udinese.