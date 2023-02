Il Milan guarda anche al mercato dei difensori e secondo Mundo Deportivo in Spagna il club rossonero ha messo nel proprio mirino anche Samuel Umtiti. Il francese si è riscattato in questa stagione in prestito dal Barcellona al Lecce, ma a fine stagione dovrà cercare una nuova soluzione per il suo futuro e potrebbe essere un'opzione low cost per i rossoneri.