Jorge Mendes sta cercando di spostare già a gennaio Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è seguitissimo dal Milan che vorrebbe inserirlo in rosa al posto del partente Kessie. Per il portoghese il club francese chiede non meno di 35 milioni di euro, ma nelle ultime settimane è arrivata per lui un'altra richiesta di informazioni da parte del Newcastle disposto ad offrirgli cifre molto più alte di quelle prospettabili dai rossoneri.