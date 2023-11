Nuovo infortunio muscolare per il Milan. Al 51' della sfida con il Borussia Dortmund, fondamentale nella corsa europea dei rossoneri, Malick Thiaw si è fermato per un fastidio fisico.



LO STOP - Impegnato in una rincorsa difensiva, il tedesco ha accusato un problema al flessore della gamba sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Pioli ha inserito Krunic al suo posto e ora spera di non dover fare a meno del suo centrale per troppo tempo, viste anche le indisponibilità di Kalulu, Kjaer e Pellegrino.