Dall'Algeria arrivano indiscrezioni meritevoli di attenzione su Ismael Bennacer. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Arsenal e Chelsea premono per avere in estate il centrocampista del Milan sotto contratto fino al 2024. La trattativa va avanti da mesi e in via Aldo Rossi hanno alzato l’asticella sino a 4,5 milioni di euro.