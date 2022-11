Ismael Bennacer è al centro del Milan. Pioli non ne fa mai a meno, lì in mezzo è un intoccabile del presente e futuro rossonero. La dirigenza vuole blindarlo, e da tempo sta lavorando per rinnovare il contratto in scadenza a giugno rinnovando il: da circa un mese e mezzo Bennacer non è più assistito dal suo vecchio agente Sissoko, e come raccontato oggi in esclusiva si è affidato a Enzo Raiola.- La trattativa va avanti da quasi un anno: a gennaio sembrava una formalità, oggi deve ancora firmare. Nel mezzo un tira e molla con l'ex agente che gli aveva consigliato di prendere tempo per capire le intenzioni della nuova proprietà e se potevano arrivare offerte dai top club inglesi. A inizio estate c'erano stati dei rumors su un interessamento del Manchester United, ma chi ci stava pensando davvero era il Liverpool.; fuori si sfiorano i 40°, nella sede rossonera aria condizionata e sguardi puntati sull'offerta di rinnovo: 3 milioni di euro. Bennacer scuote la testa, ne vuole almeno uno in più. Oltre il doppio rispetto all'1,7 milioni che guadagna attualmente.- Intanto arrivano il primo gol stagionale - con l'Atalanta - e il messaggio di Maldini: "La volontà del club è di rinnovare, quella del giocatore fa tanto". Bennacer si fa anche una partita con la fascia al braccio in Champions contro il Chelsea.: "Un punto di riferimento - lo definisce Tonali - spero trovino l'accordo per il rinnovo perché gli vogliamo bene". Occhi a cuoricino per Sandro, valutazioni in corso per Bennacer. Nell'ultimo periodo ha parlato direttamente lui con Maldini per trovare l'intesa, oggi è tutto in mano a Enzo Raiola.