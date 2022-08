Il mercato del Milan sta vivendo una fase di calma piatta. Frederic Massara non ha fretta, vuole completare la rosa con due innesti ma a condizioni favorevoli. Il focus principale è tutto rivolto al nuovo difensore centrale: in pole c’è Abdou Diallo su Japhet Tanganga che resta in corsa forte del gradimento anche del tecnico Stefano Pioli.



LA SITUAZIONE - Il Milan e il Psg mantengono vivi i contatti grazie al lavoro dell’agente di Diallo che sta facendo tutto il possibile per facilitare il trasferimento del suo assistito in Italia. Il club rossonero vuole il nazionale senegalese in prestito con diritto di riscatto con parte dell’ingaggio ( 3,5 milioni netti) a carico del Psg. E su questa linea è arrivata una prima apertura da parte dei campioni di Francia. Le parti torneranno ad aggiornarsi nel fine settimana, c’è fiducia da parte del Milan di poter chiudere positivamente la trattativa.