Praticamente sfumata la pista che porta a Cesc, in campo oggi con il Chelsea e sempre più vicino al, ilcontinua la caccia a un centrocampista per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro. Uno dei nomi caldi in casa rossonera è quello di Stefano, calciatore classe 1995 di proprietà. L'ex Cesena piace molto a Gattuso e Maldini ed è considerato il profilo giusto per la nuova linea verde della società rossonera.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore la società meneghina ha effettuato un nuovo tentativo con il club di Squinzi per capire le possibilità di arrivare a. Il Sassuolo ha ribadito ancora una volta di non aver alcuna necessità di monetizzare, con il centrocampista di Urbino che è considerato un elemento molto importante nella rosa di. La società emiliana vuole trattenere Sensi e potrebbe cambiare idea solo di fronte a una proposta irrinunciabile. La, una cifra troppo alta per il Milan, alle prese con le restrizioni causate dal. Più percorribile la strada del prestito: le parti potrebbero, infatti, raggiungere l'accordo sulla base di una cessione temporanea a gennaio, con un conguaglio elevato che garantirebbe il riscatto a fine stagione. Ilci pensa e non molla Sensi.