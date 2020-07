Dayot Upamecano del Lipsia resta il sogno (costo del cartellino molto alto),. Il gigante norvegese del Celtic Glasgow piace parecchio ai rossoneri che lo seguono da diversi mesi con la propria area scoutingll Milan ha preso atto di quella che è la posizione del club scozzese e sta valutando attentamente tutti i parametri economici della possibile operazione.. Già titolare fisso della nazionale di Lagerback, Ajer è un centrale roccioso e con un spiccato senso d'anticipo. Lascerà il Celtic Glasgow in questa sessione di calciomercato estiva, il contratto in scadenza nel 2022 non verrà rinnovato.Kristoffer sta valutando attentamente tutte le proposte con il proprio entourage. La sensazione è che la scelta sul futuro arriverà non prima di un mese.. Per il Diavolo si sta muovendotavolo aperto con la Seg alla ricerca di un'intesa su durata del contratto e ingaggio. Work in progress, il Milan si muove in vista della prossima stagione.