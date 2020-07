La vittoria ottenuta contro il Brescia ha permesso al Torino di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione della classifica: il terzultimo posto, al momento occupato dal Genoa, è infatti ora distante sette punti.



La società granata ha fretta di raggiungere l'obiettivo salvezza per poter iniziare a programmare il futuro. Il primo colpo che il dt Davide Vagnati vuole portare a termine è Giacomo Bonaventura: per avere il sì del centrocampista che si svincolerà dal Milan sarà però necessario conquistare la permanenza in serie A.