Il Milan continua a lavorare con gli agenti di Reiss Nelson. L’esterno destro britannico classe 1999 rappresenta una grande opportunità per il club rossonero: talentuoso, può giocare sia a destra che a sinistra ed è in scadenza di contratto. Piace molto a tutte le componenti tra area tecnica e quella dirigenziale.



TRATTATIVA DIFFICILE - Maldini e Massara hanno avuto nuovi contratti con gli agenti di Nelson ma sono stati informati della volontà dell’Arsenal di rinnovargli il contratto: l’offerta è di un quadriennale alle stesse cifre attuali. Nelson ci sta pensando su, vorrebbe giocare di più e il corteggiamento del Milan non lo ha lasciato indifferente. Nei prossimi giorni l’esterno offensivo comunicherà la sua decisione: il Diavolo è in corsa, i Gunners sono convinti di blindare una pedina importante per Arteta.