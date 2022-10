Gioie e dolori per ile per, scatta un nuovo allarme infortuni in casa rossonera. Il trequartista spagnolo ha brillato contro il Monza, doppietta nel primo tempo, maed è uscito dolorante, al suo posto Pioli ha inserito il rientrante Charles De Ketelaere.- Una nuova tegola per il Milan in vista del nuovo tour de force che attende la squadra di Pioli con sei partite tra campionato e Champions League da qui alla sosta, a partire dalla trasferta di Zagabria contro la Dinamo di martedì.