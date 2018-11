Avversario oggi, compagno domani.Il serbo resta l'obiettivo numero uno, la deludente stagione fino a questo momento disputata con la maglia della Lazio non ha cambiato le priorità, l'ex giocatore del Genk è considerato il profilo giusto per far fare il salto di qualità a un club che vuole tornare a lottare per obiettivi prestigiosi. Leonardo in estate aveva avuto il via libera da Elliott e aveva presentato un'offerta di 30 milioni di euro per il prestito più 90 milioni per il riscatto, per un totale di 120 milioni,per non fare un torto a Inzaghi, al quale aveva promesso la permanenza del serbo, ma lo scenario dalla notte tra il 16 e il 17 agosto è cambiato.Lo ha fatto capire Lotito in settimana: "Ha ancora cinque anni di contratto, non abbiamo necessità di vendere".Ciò significa che sei il Milan dovesse tornare alla carica con una proposta simile a quella estiva questa volta firmerà il suo addio. Il club rossonero attende di capire quelle che saranno le sanzioni della Uefa, una volta capiti i limiti di manovra sul mercato e decisa la disponibilità economica da investire si farà risentire:una scelta dettata dalla grande concorrenza all'estero in Italia, dove oltre alla Juve è entrata in scena l'Inter.