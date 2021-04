. Ad acuire la tensione tra i tifosi e il portiere campano non c’è solo la questione relativa a un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Al termine della gara con la Lazio, il portiere nativo di Castellammare di Stabia viene, che accusano Gigio di scarso attaccamento alla maglia.- Donnarumma ha provato a stemperare gli animi a fine partita con un messaggio sui propri profili social. Oggettivamente senza trovare particolare successo. Ora il capitano rossonero è chiamato a rispondere sul campo e, magari, in maniera definitiva alla proposta del Milan.. Come ampiamente raccontato dalla nostra redazione, c’è già un’intesa di massima sia con il 25enne portiere francese che con il Lille.- La sensazione è che Donnarumma attenda la fine del campionato prima di prendere una decisione definitiva sul futuro. In caso di qualificazione alla prossima Champions League per il Milan potrebbero aprirsi degli spiragli che ,al momento, paiono remoti. Il, con il rinnovo di Navas, si è tirato fuori da una corsa che, il cui futuro potrebbe essere in Premier League anche se al momento ancora nulla di concreto. Saranno giorni caldi sul fronte Donnarumma, attesi sviluppi nel giro di un mese.