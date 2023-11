I rossoneri, di scena questa sera a San Siro, affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano.. Per il club di Via Aldo Rossi, lo sarà per uscire dalla crisi dell’ultimo periodo in campionato, dove sono arrivati soli 2 punti (contro Lecce e Napoli, in trasferta) in 4 partite (aggiungere le sconfitte casalinghe contro Juventus e Udinese). Lo sarà per Stefano Pioli, chiamato a ritrovare i meccanismi che hanno riportato il Milan a essere tra le grandi in Italia (con un futuro da giocarsi, in vista della prossima stagione).. Il terzino sinistro francese del Milan non sta vivendo la sua migliore stagione, avendo collezionato un solo gol e 2 assist nelle 13 presenze tra tutte le competizioni. Poco, troppo poco, visto quanto bene aveva abituato i suoi estimatori, avendo partecipato a 9 (‘19/’20), 15 (‘20/’21), 16 (‘21/’22) e 12 (‘22/’23) realizzazioni dal settembre del 2019 a oggi.Dall’addio di Maldini (suo mentore, nonché l’uomo che l’ha portato a Milano 4 anni fa) qualcosa sembra essere cambiato nei pensieri del francese, apparso meno concentrato e più nervoso in questo avvio di stagione. Lungi dal dire che questa ne sia la causa, maComplice anche l’assenza di Rafael Leao (per la lesione di primo grado al bicipite femorale),I numeri, inoltre, sono dalla sua parte: nelle 151 partite disputate insieme al portoghese, sono arrivate 7 partecipazioni a rete (5 assist di Theo a Leao e 2 reti del francese su appoggio del lusitano). Sono infinitamente meno (solo 18 in Serie A) le sfide giocate dal transalpino senza il numero 10 rossonero. In questi match sono arrivati 3 gol e 3 assist, che portano a 6 la quota di partecipazioni a rete. Il 4.6% insieme, contro il 33.3%. Per questo motivo,, nonché tra i giocatori più esperti e che da più tempo vestono la maglia rossonera. L’investitura di vice-capitano di Calabria e l’aver indossato la fascia in più occasioni non sono un caso. L’assenza di Leao, in tal senso, e la presenza di un giocatore come Pulisic, che entra di più in mezzo al campo,Le tre missioni di Hernandez (arrivato dal Real Madrid per poco più di 22 milioni di euro e con un contratto sino al 30 giugno 2026, frutto dell’ultimo rinnovo a febbraio 2022) per riprendersi il Milan e non diventare tra i sacrificabili in estate. D’altronde tutti hanno un prezzo, l’ha confermato anche Furlani recentemente.(dalle cifre astronomiche e irrinunciabili). Il caso Tonali insegna.(e la Fiorentina)