Milan-Fiorentina è il secondo big match della 13esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 25 novembre e che sarà trasmesso in tv e streaming sia da Sky che da Dazn. Emergenza attacco in maniera differente sia per Pioli che per Italiano. Il primo oltre a Giroud e Leao ha perso anche Okafor e sta pensando all'esordio del 15enne Camarda. Il secondo fra Nzola e Beltran fatica a trovare la scelta definitiva come 9 titolare.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.