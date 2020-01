Come riportato da Opta, Rodrigo De Paul è andato per la prima volta in rete per tre gare di fila in Serie A: l'argentino è l'unico giocatore dell'Udinese con più di una rete all’attivo in trasferta in questo campionato (due). Domani la sua squadra affronterà il Milan di Stefano Pioli a San Siro alle 12.30.