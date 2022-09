Una partita da non sottovalutare. Il Milan è di scena a Salisburgo, la città di Mozart, che dal 2005 è diventata anche quella della Red Bull e dei suoi giovani terribili. Dalle parti della fortezza di Hohensalzburg sono passati profili del calibro di Mané, Szoboszlai, Keita, Daka e, l'ultimo in ordine di tempo, Adeyemi, il prossimo in rampa di lancio è Noah Okafor, che l'Italia ha avuto modo di conoscere lo scorso novembre. Il classe 2000 ha fatto impazzire la difesa di Mancini nell'1-1 dell'Olimpico, segnando poi il primo dei quattro gol con i quali la Svizzera ha battuto la Bulgaria e ha conquistato un posto al Mondiale in Qatar.



C'E' L'INTER - Nato come attaccante esterno, Okafor si fa conoscere con il Basilea, con il quale fa tutto il settore giovanile ed esordisce in prima squadra. I suoi numeri non sono entusiasmanti, ma a Salisburgo credono nel suo potenziale tanto da investire, nel gennaio 2020, 11 milioni di euro per portarlo in Austria. La sua prima annata da protagonista è quella del 2020-21, con 9 gol (e 9 assist) in campionato e 3 in Champions League, quest'anno vuole alzare l'asticella, da prima punta, come dimostrano le 4 reti in 7 partite di Bundesliga, Il suo sogno è quello di giocare in una big, la vetrina della Champions League può valorizzarlo. Su di lui c'è da tempo l'Inter, ma per convincere Marotta a puntare su di lui serve il salto di qualità. Battere il Milan sarebbe un buon inizio.