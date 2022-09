Esordio in Champions League per il Milan, che sarà di scena alla Red Bull Arena contro il Salisburgo in un match valido per la prima giornata del Girone E. La squadra di Pioli è carica a mille per il successo contro l'Inter, ma non deve sottovalutare i ragazzi di Matthias Jaissle, campioni d'Austria in carica, che guidano la classifica in campionato e arrivano da una striscia di 6 vittorie di fila (5 in Bundesliga e una in Coppa d'Austria).



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky (canali 206 e 253). Il match della Red Bull Arena sarà inoltre visibile in diretta streaming su Infinity + (da pc, smartphone, smart tv e tablet).



PROBABILI FORMAZIONI

SALISBURGO (4-3-1-2) : Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. Allenatore: Jaissle.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.