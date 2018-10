Secondo La Gazzetta, il Milan ha chiuso "un vero colpo" con Lucas Paquetá. Il brasiliano arriverà a gennaio per 35 milioni, ricorda il primissimo Javier Pastore per movenze e colpi, ha qualcosa anche di Kakà e Ronaldinho. "E il Fair Play Finanziario? Il Milan aspetta ancora risposte dall'Uefa, di certo è un tema da considerare. Elliott ha voluto prendere in contropiede anche l'Uefa acquistando Paquetá, di certo il Settlemen Agreement o il Voluntary saranno un bivio da considerare", scrive La Gazzetta.