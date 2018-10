Il Real Madrid non si rassegna e proverà fino all'ultimo a strappare il sì di Lucas Paquetá e beffare il Milan. Questa l'indiscrezione rilanciata da Marca e che trova grande spazio sui siti brasiliani, nonostante il principio di accordo tra il Flamengo e il club rossonero (per una cifra intorno ai 35 milioni di euro) per il cartellino del 21enne trequartista. Secondo il giornale spagnolo, Marcelo e Vinicius Junior, entrambi amici di Paquetá, starebbero cercando di convincere il giocatore a firmare per i Blancos.