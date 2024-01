Milan, offerta del Boca per Romero: i dettagli

Daniele Longo

Luka Romero e un futuro tutto da scrivere. L’attaccante argentino ha messo in stand-by la proposta del Como perché non è convinto di scendere in serie B nonostante il forte pressing di Cesc Fabregas. Il club rossonero ha già dato l’ok al prestito fino al termine della stagione ma il classe 2005 è particolarmente attratto da un’offerta arrivata nelle ultime ore dal Boca Juniors.



LA SITUAZIONE - Il Boca Juniors chiama, Romero risponde. C’è una apertura al trasferimento in Argentina da parte dell’ex Lazio. Ora gli Xeneizes devono trovare l’accordo con il Milan: l’idea è quella di prendere Romero in prestito per un anno.