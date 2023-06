Il Milan vuole ad ogni costo l'esterno d'attacco turco del Fenerbahce Arda Guler e per assicurarselo sta trattando con il Fenerbahce a cifre più alte rispetto alla clasuola rescissoria da 17,5 milioni di euro.



Secondo il portale turco Fanatik, infatti, per l'ala classe 2005, infatti il Milan si sta spingendo a 22 milioni di euro di valutazione fra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita per battere la concorrenza.



Perché una cifra più alta rispetto al semplice pagamento della clausola? Perché in questo modo il club rossonero non dovrà sborsare tutti e subio i 17,5 milioni della clausola, ma potrà dilazionare i pagamenti e condizionare parte dell'esborso, come sta facendo, al raggiungimento di determinati bonus.