. Non è un caso se il centrocampista del Borussia Dortmund ha avuto già diversi contatti tra club non solo italiani (si è parlato tanto dell'ipotesi Roma): Gotze potrebbe dire addio al BVB e si sta guardando attorno da mesi, tanto che. Un altro Milan, va detto, perché al timone con Paolo Maldini c'era Zvone Boban, oggi fuori dalla società rossonera.NO, GRAZIE - Tre mesi fa, la risposta del Milan è stata chiara:. Il tedesco infatti arriva tra i 7,5 e gli 8 milioni di euro di ingaggio all'anno col Dortmund, vuole mantenere almeno la stessa cifra liberandosi a scadenza e il gruppo Elliott. Questa la prima risposta arrivata a gennaio, oggi è un altro Milan con un'altra anima dirigenziale e tecnica. Gotze si guarda attorno,e a un eventuale rilancio del Dortmund. Tutto aperto. Col Milan che non si scalda.