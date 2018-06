Nei giorni scorsi, si è sparsa nuovamente la voce di un possibile scambio tra Milan e Torino: Belotti in rossonero per Cutrone più soldi a favore dei granata. Ma non c'è nessuna possibilità per questa pista, anzi. Rino Gattuso ha posto il suo veto su questo possibile affare, in quanto ritiene Patrick assolutamente incedibile: l'allenatore rossonero vuole tenerlo con sé e ha bloccato ogni discorso in uscita. Lo fa sapere Leggo.