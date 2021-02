Giornata di esami per Simon Kjaer e Brahim Diaz: i due calciatori rossoneri si sono fermati nel derby di Coppa Italia rispettivamente per un problema al muscolo retto femorale della coscia sinistra e per un infortunio ai flessori. Dopo i test odierni saranno più chiari i tempi di recupero. Il Milan non ha nessuna intenzione di prendersi dei rischi, affrettando i tempi.