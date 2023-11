Se un qualsiasi tifoso del Milan si sarebbe aspettato, all'inizio della stagione, di veder scendere in campo la sua squadra contro la Fiorentina il 25 novembre priva di Giroud, Leao e Okafor, con Pioli costretto a convocare il precocissimo 15enne Camarda pur di non restare senza alternative davanti, sarebbe stato meritevole di complimenti per le capacità divinatorie. O per il pessimismo. Fatto sta che i rossoneri sono proprio in queste condizioni, senza allargare lo spettro agli altri reparti, e schiereranno per cause di forza maggiore Pulisic sulla fascia solitamente non sua, la sinistra, Chukwueze (ancora a secco di reti) a destra e Luka Jovic, l'acquisto più contestato, arrivato l'ultimo giorno di mercato, al centro. Una situazione esasperata e sicuramente passeggera, non foss'altro perché la squalifica di Giroud terminerà dopo la partita successiva contro il Frosinone, ma questo ha definitivamente acceso i riflettori sul problema della rosa di Pioli: serve un attaccante a gennaio.



Scorri verso il basso per leggere alcuni dei nomi che piacciono al Milan e lo stato degli affari