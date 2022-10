Il giorno dopo la premiazione come miglior giocatore della scorsa Serie A e il 14° posto nella classifica del Pallone d'Oro,gioca la partita più importante. Sul piatto c'è il suo futuro e un rinnovo da discutere con il Milan, fiducioso sul prolungamento del portoghese ( QUI le parole di Massara). Ieri sera, nel corso del Gran Galà del Calcio, c'è stato un primo approccio tra la drigenza rossonera e il padre del giocatore;per la permanenza di Rafa a Milano.- Il contratto attuale scade a giugno 2024, l'intenzione di Maldini e Massara è quella di fare uno sforzo economico per aumentare l'attuale ingaggio di 1,5 milioni di euro fino ad arrivare a farlo diventare uno dei giocatori più pagati in rosa. Tra domanda e offerta ballano circa 2 milioni,- Poi, c'è il capitolo clausola: all'epoca Boban la fece inserire daintuendo fin da subito il potenziale del ragazzo, oggi andrà ridiscussa anche quella con l'entourage del giocatore che chiederà di abbassarla di circa 20/30 milioni di euro per attirare maggiormente l'interesse delle big.- Non che oggi non ci sia:. L'attaccante non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan, in rossonero si trova bene e dopo la grande stagione conclusa con la vittoria dello scudetto, anche quest'anno si sta dimostrando uno dei giocatori migliori nella rosa di Pioli. Ora serve una scelta sul futuro. Milan-Leao, prove di rinnovo.