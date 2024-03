Milan, Okafor alla Tomasson: doveva essere della Lazio, l’ha punita due volte

Daniele Longo

Un passo avanti e due indietro, almeno sotto il profilo delle prestazioni. Il Milan continua ad avere una marcia altalenante in campionato. Gioca benissimo contro l’Atalanta e raccoglie solo un punto. Sbaglia tanto contro la Lazio e torna a casa con tre punti fondamentali nella corsa Champions League. Paradossale.



SAN OKAFOR - La vince con il cuore e con il carattere il Milan, senza aver meritato nonostante la superiorità numerica per oltre mezz’ora. Lo fa con una zampata di Okafor che trova il suo quinto gol in campionato. Il secondo che porta tre punti nel finale come successo già a Udine. Noah ha segnato quattro gol partendo dalla panchina come Lautaro Martinez e il compagno Jovic. Chiamatelo San Okafor.



POVERA LAZIO - A volte il destino è davvero crudele. Okafor questa partita poteva giocarla con la maglia della Lazio che lo aveva seguito con grande interesse nella scorsa estate. E invece le cose sono andate diversamente e Noah ha segnato ai biancocelesti sia all’andata che al ritorno. Un acquisto sensato per il Milan che ha trovato un ottimo vice-Leao e anche un’alternativa alla punta all’occorrenza. Decisivo sopratutto da subentrato, come lo è stato in passato un certo Tomasson.