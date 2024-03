Inzaghi verso una stagione storica: tutti i record che l'Inter può battere in Serie A, Juventus e Milan nel mirino

GS

11 vittorie consecutive tra tutte le competizioni (solo successi in questo 2024), +55 di differenza reti (il terzo miglior risultato di sempre, alla 26esima giornata, dopo il +58 della Fiorentina ‘58/’59 e il +56 del Torino ‘47/’48), quarta gara di fila con almeno un poker a registro. Risultati straordinari per l’Inter. La formazione di Simone Inzaghi sta compiendo un percorso incredibile, diretto verso la conquista della seconda stella, dati i 12 punti di vantaggio sulla Juventus e i 16 punti accumulati sul Milan sino a questo punto del campionato. A 12 giornate dal termine, la rosa nerazzurra ha fissato il countdown per la vittoria del 20° scudetto della propria storia. Ma al di là del risultato in sé, la società meneghina rischia di riscrivere tutta una serie di record del calcio italiano.



