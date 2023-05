Il Milan cerca almeno un attaccante sul mercato. In cima alle preferenze c'è Openda, 23 anni, belga del Lens. Il suo agente è a conoscenza dell'interesse: nello scambio di informazioni i rossoneri sono stati messo in guardia sulla concorrenza tedesca del Borussia Dortmund. Costa 25 milioni di euro e non esclude altri interventi in area. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non esclude che verso fine mercato il Milan punti anche Arnautovic, centravanti del Bologna.