. Se non bastasse lo straordinario successo contro la Cremonese per 5-1, ecco che per Thiago Motta è arrivata un’altra buona notizia.– tra vari problemi che l’hanno tenuto fermo praticamente dall’inizio di gennaio –La rete di oggi – non andava un segno dallo scorso 12 novembre contro il Sassuolo - è un’esemplificazione chiara del bagagliaio a disposizione del classe ‘89: uno stacco imperioso di testa, ad anticipare Vasquez, che ha fulminato un incolpevole Carnesecchi.– terminata prematuramente per un leggero problema fisico –L'attaccante del Bologna ha parlato a DAZN nel dopo gara dello Zini partendo dal ritorno al gol dopo una lunghissima astinenza: “Tante emozioni,Sto migliorando giorno dopo giorno, ma dopo tanti mesi d’inattività non è facile. Siamo cresciuti tanto, giochiamo un bellissimo calcio e cerchiamo sempre di fare gol. Oggi ne abbiamo fatti cinque e siamo felici. - conclude l'austriaco - In Serie A non ci sono squadre piccole, rispettiamo tutti, ma abbiamo lasciato qualche punto per strada e dobbiamo migliorare per cercare di vincerle. I, le prossime gare non sono facili, ma darò tutto per la squadra e per fare gol che è il mio lavoro"., per culminare al meglio il suo percorso da professionista. Un percorso che rossoneri e giallorossi vogliono incrociare.Una gran voglia di incidere nel calcio che conta è ciò che muove lo spirito calcistico dell’austriaco. E lo stesso allenatore dei felsinei ha quasi suggerito una sua partenza: “ha ripetuto prima della vittoria contro la Cremonese. Un messaggio chiaro: se chiamasse una big, una sua partenza sarebbe giustificata. E con un contratto sino al 2025 con il Bologna – oltre che un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione, ovvero 4,5 lordi con i benefici del Decreto Crescita – un suo addio è tutt’altro che impossibile.: tra le sirene della Bundesliga per Rebic – leggasi Wolfsburg – ed il futuro in bilico di Ibrahimovic ed Origi – sul taccuino di alcuni club turchi .- il suo profilo sarebbe ideale come punta d’esperienza da affiancare ad un compagno di reparto più giovane ed a Giroud.– complice l’insoddisfazione nutrita per il rendimento di Belotti –Ora ci saranno ancora due partite di campionato, poi ci sarà il match decisivo per il futuro.