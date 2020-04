, praticamente a due mesi esatti da quell’orripilante sconfitta casalinga contro il, poche ore dopo il licenziamento di. La stagione del Milan stava prendendo la solita triste piega che l’avrebbe portata a concludersi mestamente senza nessun obiettivo raggiunto. Questa sosta forzata ha congelato tutto, ha restituito significato a ciò che conta davvero e probabilmente ha in parte cambiato ildie dintorni. Intendiamoci: cambierá poco o nulla negli esiti della stagione rossonera,, arrivare alla finale disarà quasi impossibile,, ma ci auguriamo che questi 2 mesi di riflessione siano serviti una volta per tutte a schiarire le idee die a permettere loro di pianificare nel modo migliore sia la fine di questa stagione sia l’inizio del nuovo progetto.Chiudere in maniera dignitosa questa annata è importante. Soprattutto è fondamentale ritrovare lo spirito di unità di intenti in società e in spogliatoio, quello che risultava evidentemente perso dopo l’ennesimo scisma societario. È impensabile che la squadra non ne risenta. Per questo motivo Gazidis, pur avendo già deciso i divorzi dei varideve trovare il modo di chiudere questa stagione con una coesione da squadra. O almeno con una parvenza di essa.. Mi auguro che il suo “smart working’” sia stato finalmente davvero “smart” e che tutto questo tempo gli sia servito per pianificare al meglio l’organigramma della prossima stagione in tutti i minimi dettagli.Spero che questi due mesi siano serviti ai suoi fidatiper coordinare nel dettaglio tutte le mosse di mercato in entrata e in uscita, tutti i rinnovi di contratto e le cessazioni. Spero che il team diabbia approntato un piano di rilancio anche a livello commerciale e di marketing. Spero che i suoi uomini di fiducia abbiano cercato e trovato i modi per invertire la tendenza economica degli ultimi anni e per incrementare il fatturato, ovviamente dopo aver attutito il più possibile il devastante impatto dell’emergenza sanitaria.Stavolta l’ex dirigente dell’Arsenal sceglierà in tutto e per tutto metodi di lavoro e uomini di fiducia.