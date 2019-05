Cedere o confermare, partire o restare, Milan oppure un'altra squadra, un'altra sfida, magari lontana dall'Italia. Franck Kessie non conosce quello che sarà il suo futuro, non sa se sarà ai nastri di partenza della prossima stagione rossonera o se dovrà fare la valigia, destinazione Inghilterra o Cina, dai quali ha ricevuto diverse proposte. Dopo il rompete le righe ordinato da Gattuso, si prenderà qualche giorno di vacanza prima di rispondere alla convocazione della Costa d'Avorio, che da metà giugno giocherà in Egitto la fase finale della Coppa d'Africa, sempre tenendo lo smartphone a portata di mano. Ogni momento è buono per avere notizie su "quello che sarà", dal suo agente, o dal Milan, che ancora non gli ha comunicato nulla di ufficiale. CAMBIA IL FUTURO? - In scadenza nel 2022, il centrocampista passato da Atalanta e Cesena, è stato uno dei più presenti dell'annata rossonera sulle montagne russe, ​con 3625 minuti giocati, spalmati in 42 presenze tra campionato e coppe, ricamati da 7 gol e 3 assist. Ha 'tirato la carretta' anche quando non era al 100%, non si è mai tirato indietro, dimostrando attaccamento alla maglia e dedizione alla causa. Gattuso raramente ha rinunciato a lui, ribadendo più volte, a mezzo stampa e direttamente alla società, la sua importanza, trovando però attrito da parte di Leonardo. Per il brasiliano Kessie era un giocatore sacrificabile, il suo addio a questo punto potrebbe cambiare gli scenari. Molto dipenderà dal suo nuovo progetto tecnico, dal nuovo allenatore (se Rino non verrà confermato) e dal nuovo direttore sportivo. Kessie, dato in partenza fino a qualche settimane, alla fine potrebbe restare. Ancora qualche settimana è sarà tutto più chiaro.