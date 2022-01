Assalto a un centrale di difesa. Il Milan corre ai ripari dopo l'infortunio di Tomori. Il club rossonero proverà a chiudere un grande colpo nel settore difensivo già a gennaio. Due i nomi evidenziati: Sven Botman del Lille e Bremer del Torino.



IL PUNTO - Una scelta, prendere un profilo già pronto e di alto livello, legata anche alla poca convinzione del club rossonero verso i difensori proposti in questi giorni in prestito. Con il Torino un nuovo discorso per Bremer è già stato avviato, nell'ambito dell'affare Pellegri. Con il Lille la situazione è più complessa, ma il Milan ha intenzione di fare un nuovo tentativo per portare Botman subito in Italia. Sono piste, entrambe, difficili, ma la volontà dei rossoneri è di provarci. Subito, a gennaio.