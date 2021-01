Cristiano Ronaldo ha appena segnato la rete dele Zlatan Ibrahimovic. I tifosi rossoneri conoscono già la storia: sembrain casa o in trasferta che dir si voglia, in Serie A o Coppa Italia. Invece poco dopo qualcosa scatta, avviandoè propriocon la fascia dei bianconeri sul braccio, a colpire di mano su tiro di testa di Rebic e a concedere al Milan il rigore della speranza, realizzato poi da Ibra.arrivano altri due gol, firmati da Kessie e Leao, curiosamente gli ultimi due marcatori nella sfida contro il Benevento.ma soprattutto conferiràdiventati ormai un ostacolo insormontabile: più che, battute anche conin panchina, è stata questaper quello che poi il Milan ha saputo diventare, crescendo gara dopo gara, nell'arco di sei mesi.- Numeri da record, che continuano ad affiorare e a reiterarsi:Ma i numeri fanno poco, sono le esperienze a dare consapevolezza e cambiare le convinzioni: il Milan, dal 4-2 in rimonta contro CR7 e i suoi,Contro la Juvecontro la Juve mercoledì 6 gennaio,, può arrivare la vittoria della definitiva consapevolezza sull'ipotetica via della qualificazione alla Champions, dato cheseppur con una gara in piùE chissà, forse anche qualcosa di più improtante...- Curioso a dirsi, come evidenziato ieri sera da Sandro Piccinini su Sky, se si va a verificareIl costo del Milan è nettamente inferiore:a conferma che Paolo Maldini e il suo staff hanno comprato giocatori a prezzi inferiori al loro valore reale: un valore che è aumentato certamente, grazie ai risultati degli uomini di Pioli.Dati che non andranno dimenticati, la sera della Befana, quando Milan e Juve scenderanno in campo.@AleDigio89