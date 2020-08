La stagione del Milan è finita e ora per i calciatori di Stefano Pioli è tempo di mini-vacanza estiva. Fra i protagonisti in positivo dell'intera annata c'è stato sicuramente il terzino Theo Hernandez che da tempo fa ormai coppia fissa con Zoe Cristofoli, l'ex di Fabrizio Corona.



Volerà da lei in Salento? Sicuramente quel "Mi vida" abbinato a tanti cuori sotto le sue ultime foto in costume che stanno facendo il giro del web testimonia come la coppia sia saldissima e felicissima.



E noi quelle foto in cui Zoe si mostra in tutto il suo splendore ve le mostriamo nella nostra gallery.