Il tempo scorre e non arrivano novità sul fronte Milinkovic-Savic. Gli interessamenti restano, dall'Italia e dall'estero, ma finora non è ancora arrivata l'offerta che faccia traballare la Lazio e il suo presidente, Claudio Lotito. Inizialmente il numero uno biancoceleste aveva fissato a domenica scorsa il termine ultimo per presentare proposte per il gigante serbo, ma non è escluso che quella giusta possa arrivare da qui alle 20 di venerdì, o anche oltre.



MILAN, SERVE IL BLITZ - Il Milan resta sempre vigile, con Leonardo che, in un finale di mercato ricco di affari per i rossoneri - da Bakayoko a Castillejo, passando per Laxalt - , vorrebbe provare a regalare a Rino Gattuso uno dei giocatori più desiderati e chiacchierati di tutta Europa. L'idea del prestito con diritto di riscatto e una contropartita tecnica (Borini, graditissimo a Simone Inzaghi) non convince del tutto Lotito, che vorrebbe 120 milioni di euro per il suo gioiello. Per strappare il suo sì, a poco più di 48 ore dalla chiusura, serve un vero e proprio blitz.



INSIDIA REAL - Ore di attesa e tensione per la Lazio e i suoi tifosi, che però non finiranno venerdì. A Milinkovic-Savic è molto interessato anche il Real Madrid, che ha tempo fino al 31 agosto per concludere i propri acquisti. E se, dopo la Supercoppa Europea di questa sera, il presidente Florentino Perez decidesse di accontentare Modric nel suo desiderio di trasferirsi all'Inter, andrebbe proprio sul centrocampista serbo, con la potenza economica e non solo per convincere sia il club che il giocatore. La lunga estate di mercato di Milinkovic è ancora lontana dal vedere la parola fine.